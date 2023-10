Vierter Sieg in Serie: Jaguars bezwingen Saints

Die Jacksonville Jaguars bleiben in der NFL in der Erfolgsspur. Das Team um Quarterback Trevor Lawrence bezwang die New Orleans Saints in einem dramatischen Spiel mit 31:24 und feierte damit den vierten Sieg in Serie.

Im Schlussviertel hatten die Jaguars unter anderem durch zwei Touchdowns von Running Back Travis Etienne zunächst einen Vorsprung von 15 Punkten verspielt, ehe sie den Erfolg mit einem weiteren Touchdown durch Christian Kirk in den letzten Minuten doch über die Zeit brachten.

Mit fünf Siegen und zwei Niederlagen führt Jacksonville die Tabelle der AFC South an. Die Saints um Quarterback Derek Carr, bei denen Michael Thomas einen Touchdown fing, haben dagegen mit drei Siegen und vier Niederlagen in der NFC South eine bescheidene Ausgangsposition im Play-off-Rennen.

(SID)/Bild: Imago