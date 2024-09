Vierter Sieg in Serie: Knapper Real-Erfolg gegen Deportivo

Real Madrid ist zumindest für einen Tag bis auf einen Punkt an den führenden Erzrivalen FC Barcelona herangerückt. Die Madrilenen feierten am Dienstag in der spanischen Fußball-Meisterschaft einen 3:2 (2:0)-Heimerfolg gegen Deportivo Alaves und damit den vierten Sieg in LaLiga hintereinander.

Kapitän Lucas Vazquez mit einem Blitztor in der ersten Minute und Kylian Mbappe mit seinem fünften Saisontreffer nach Doppelpass mit Jude Bellingham (40.) sorgten für eine verdiente Halbzeitführung. Rodrygo (48.) erhöhte kurz nach der Pause auf 3:0, im Finish machten die Gäste mit Treffern von Carlos Benavidez (85.) und Kike Garcia (86.) das Spiel aber noch einmal spannend.

(APA) / Bild: Imago