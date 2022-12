Vierter Sieg in Serie: Ottawa schlägt Detroit

via

via Sky Sport Austria

Ohne den noch immer am Oberkörper verletzten deutschen Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle haben die Ottawa Senators in der nordamerikanischen Profiliga NHL den vierten Sieg in Serie eingefahren.

Gegen die Detroit Red Wings mit dem Deutschen Moritz Seider gewann das Team aus Kanada mit 6:3 und schob sich vorerst auf den zwölften Rang der Eastern Conference vor. Die Red Wings liegen nach der Niederlage nur noch zwei Punkte vor den Senators. Verteidiger Seider blieb ohne Scorerpunkt.

(SID).

Beitragsbild: Imago.