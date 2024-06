Vikings bleiben in ELF auch mit neuem Quarterback ungeschlagen

Die Vienna Vikings bleiben nach einen dramatischen Comeback-Triumph in der European League of Football (ELF) auch nach Runde vier unbesiegt. Das Team von Headcoach Chris Calaycay gewann am Samstag beim Debüt des neuen Quarterbacks Shelton Eppler vor 9.000 Fans in der Generali Arena gegen Berlin Thunder trotz eines 9:20-Rückstandes noch mit 25:20. Der US-amerikanische Spielmacher führte die Wiener nach der Pause mit drei Touchdown-Pässen zum Sieg.

Lange Zeit hatte es nicht nach einem Heimsieg der Wiener ausgesehen. Eppler, der nach den Verletzungen der Quarterbacks Ben Holmes und Alexander Reischl erst vor wenigen Tagen verpflichtet worden war, gelang in einer wahren Defensivschlacht zunächst wenig. Die Offense der Wiener kam in der ersten Hälfte nicht in die Gänge, während die Gäste aus Berlin zwei Touchdowns schafften. Das Ergebnis war ein 3:13-Rückstand zur Pause.

Vikings-Defensive sichert Sieg

Auch in Hälfte zwei blieb die Fehlerquote hoch, Eppler leistete sich insgesamt mehrere Ballverluste. Der 26-jährige Texaner fand allerdings nun auch seine Wide Receiver. Einen Touchdown-Pass auf Reece Horn konterten die Berliner, die ebenfalls den Weg in die Endzone fanden. Die Vikings-Defense hielt die Gastgeber im Spiel. Zwei weitere Touchdown-Pässe von Eppler auf Jordan Bouah und Noah Toure sowie erfolgreiche Two-Point-Conversions von Exavier Edwards bedeuten die Wende.

Die Verteidigung der Wikinger machte im Anschluss den Sack zu. Die Vikings bleiben mit vier Siegen Erster in der Eastern Conference vor Berlin, das nun bei zwei Siegen und zwei Niederlagen hält.Am Sonntag empfangen die Raiders Tirol in Innsbruck die benachbarten Munich Ravens im Schlager der Central Conference (16.25 Uhr). Beide Teams weisen je zwei Erfolge und eine Niederlage auf.

