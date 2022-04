Vikings feiern Rekordsieg gegen Raiders

via

via Sky Sport Austria

Die Vienna Vikings haben im Klassiker der Austrian Football League (AFL) beim Titelverteidiger Raiders Tirol am Samstag einen 70:63-Rekordsieg gefeiert. Mit insgesamt 133 Punkten in einem Spiel stellten die beiden Teams am dritten Spieltag eine neue AFL-Bestmarke auf. „Bei einem Blick auf die Anzeigetafel könnte man glauben, wir sind beim Basketball“, sagte Florian Grein, Head Coach der Raiders. Bereits zur Halbzeit hatten beide Mannschaften jeweils sechs Touchdowns erzielt.

Damit erwischten die Raiders nach ihrem Titelgewinn einen Fehlstart in die neue Saison, für den Champion war es trotz insgesamt 105 erzielter Punkte die zweite Niederlage hintereinander. Die Danube Dragons feierten mit einem 35:28 gegen die Znojmo Knights den dritten Sieg im dritten Spiel. Die Graz Giants besiegten die Steelsharks Traun 41:25, die Rangers Mödling gewannen gegen die Telfs Patriots mit 20:10.

(APA) / Bild: GEPA