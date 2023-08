Vikings in ELF weiter ungeschlagen – Raiders verlieren gegen Stuttgart

Die Vienna Vikings haben in der European League of Football (ELF) ihren elften Sieg im elften Spiel gefeiert.

Allerdings hatten die Violetten am Samstag beim 21:20 gegen die Fehervar Enthroners im ausverkauften Vikings Footballzentrum Ravelinstraße in Wien-Simmering hart zu kämpfen. Die Raiders Tirol mussten beim 28:38 gegen Stuttgart Surge vor 4.038 Zuschauern in Innsbruck hingegen die vierte Pleite und so einen empfindlichen Rückschlag im Kampf um die Play-offs hinnehmen.

(APA) / Bild: GEPA