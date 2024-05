Vikings und Raiders starten in ihre dritte ELF-Saison

Die Vienna Vikings und die Raiders Tirol starten am Samstag in ihre dritte Saison in der europäischen Football-Königsklasse. Die Wikinger treten in der European League of Football (ELF) bei den Fehervar Enthroners (15.00 Uhr) an, während die Raiders in Mailand auf die Milano Seamen (19.00/beides live Puls24) treffen. Eine Woche später kommt es in Wien zum „Battle of Austria“. Saisonziel der Vikings ist der Titel, auch die Raiders wollen nach einem Umbruch oben mitspielen.

Die Wiener, ELF-Champions von 2022 und Vorjahreshalbfinalisten, peilen das Endspiel auf Schalke (22.9.) an. „Unsere Erwartung ist immer, dass wir gewinnen“, erklärte Head Coach Chris Calaycay, der sich noch über zwei späte Topverpflichtungen freuen darf. „Offensivwaffe“ Florian Bierbaumer, der auf ein NFL-Engagement gehofft hatte, und Starverteidiger Thomas Schaffer, der zuletzt in Kanada spielte, haben bei den Vikings unterschrieben. Neuer Offensive Coordinator ist Nationalteamchef Max Sommer, der Österreich im Herbst zum EM-Titel geführt hatte. „Max ist jemand, der wirklich zu uns passt“, sagte Calaycay.

Die Erwartungen sind entsprechend groß. „Ich sehe den Kader, den Trainerstab, die Ressourcen, die zur Verfügung gestellt worden sind. Alles spricht dafür, dass wir noch besser sind als im ersten Jahr. Das ist die talentierteste Vikings-Mannschaft“, sagte Führungsspieler Aleksandar Milanovic, der im Herbst seine Karriere beendet. Die Vikings gehen auch in ihre dritte Spielzeit mit einem neuen Quarterback, nach Jackson Erdmann und Chris Helbig dirigiert nun Ben Holmes die Offensive. „Er ist ein echter Profi mit viel Leadership“, so Calaycay. „Er wird Defenses komplett auseinandernehmen“, prophezeite Milanovic.

Raiders sind neu aufgestellt in der ELF

In Innsbruck ist zunächst Standortbestimmung angesagt. Nach dem Verpassen des Play-offs im Vorjahr ist das Team kräftig umgekrempelt worden. Mit dem US-Amerikaner Jim Herrmann gibt es einen neuen Cheftrainer, der 63-Jährige gewann als Linebacker-Coach 2012 die Super Bowl mit den New York Giants. Als neuer Quarterback agiert am Inn der US-Amerikaner D’Angelo Fulford. „Das Ziel ist es, den Titel nach Tirol zu holen. Deswegen hat man uns geholt, deswegen sind wir hier. Wir wollen uns beweisen und gewinnen“, erklärte der 26-Jährige.

Nicht mehr dabei ist Runningback Sandro Platzgummer, der einstige NFL-Spieler verließ die Heimat in Richtung Frankfurt. Sein Bruder Adrian Platzgummer sprach angesichts der ganzen Veränderungen von einem „ganz anderen Blickwinkel“, den es nun gäbe. „Vieles ist ganz neu, aber die Teamchemie ist extrem gut“, erklärte der Teamkapitän.

Auch in diesem Jahr sind in der ELF 17 Teams aus neun Nationen in drei Divisions am Start. Ihr Debüt geben die Madrid Bravos, sie ersetzen die Leipzig Kings. NFL-Flair versprühen „Hall of Famer“ Joe Thomas im Betreuerstab der Munich Ravens sowie Jon Gruden (Super-Bowl-Sieger als Cheftrainer in Tampa Bay) als Berater der Seamen aus Mailand.

(APA)/Bild: Imago