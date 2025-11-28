Villacher SV trennt sich von Cheftrainer Tray Tuomie

Der Villacher SV hat sich von Cheftrainer Tray Tuomie getrennt.

Der in der ICE Hockey League vor den Freitag-Spielen auf Rang sechs liegende Club berichtete von einer Entscheidung in beiderseitigem Einvernehmen und wies auf die sportliche Weiterentwicklung einzelner Spieler während der Amtszeit des auch mit einem deutschen Pass ausgestatteten 57-jährigen US-Amerikaners hin.

Die Suche nach einer Nachfolgelösung für den seit Mai im Amt gewesenen Tuomie sei eingeleitet worden.

(APA) / Bild: GEPA