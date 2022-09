Villarreal feiert Auswärtssieg in Be’er Sheva

Der FC Villarreal bleibt in Austrias Conference-League-Gruppe C weiter auf Kurs. Gegen Hapoel Be’er Scheva gewannen die Spanier auswärts mit 2:1.

Jose Luis Morales brachte die Gäste in der ersten Hälfte mit 1:0 in Front (28.). Nach der Pause gelang Rotem Hatuel der Ausgleich (63.). Nur vier Minuten später schlug Villarreal aber zurück – und ging durch Alex Baena wieder in Führung (67.). Damit halten die Spanier bei zwei Siegen aus zwei Spielen. Am kommenden Spieltag gastiert die Austria bei Villarreal.

Die Tore im Video:

0:1 – Jose Luis Morales (28.)

1:1 – Rotem Hatuel (63.)

1:2 – Alex Baena (67.)

Bild: Imago