Villarreal verpflichtet Unai Emery als neuen Trainer

Der spanische Fußball-Erstligist Villarreal hat Unai Emery als neuen Trainer verpflichtet. Der 48-Jährige aus dem Baskenland werde einen Dreijahresvertrag unterschrieben, teilte der Club am Donnerstag mit. Mit dem Fünften der abgelaufenen Saison in der Primera Division wird Emery nächste Saison auch an der Europa League teilnehmen, die er mit Sevilla zwischen 2014 und 2016 dreimal in Serie gewann.

Nach seiner erfolgreichen Zeit in Sevilla war Emery im Sommer 2016 mit vielen Vorschusslorbeeren zu Paris Saint-Germain gewechselt. An der Seine konnte er die Erwartungen allerdings trotz des Gewinns von sieben nationalen Titeln in zwei Jahren nicht erfüllen. 2018 wechselte zu Arsenal in die englische Premier League. Mit den Londonern zog er ins Europa-League-Finale ein, doch im November 2019 trennte sich Arsenal wegen Erfolglosigkeit von ihm.

(APA/dpa)

Beitragsbild: Getty Images