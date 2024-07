Vingegaard holt Tour-Etappensieg im Zielsprint gegen Pogacar

Titelverteidiger Jonas Vingegaard hat die 11. Etappe der Tour de France im Zielsprint vor dem zeitgleichen Tadej Pogacar für sich entschieden. Auf dem anspruchsvollen Teilstück im Zentralmassiv nach Le Lioran attackierte der Däne in der Entscheidung der beiden Favoriten auf den Gesamtsieg als Erster und fuhr knapp vor dem Slowenen über die Ziellinie. Dritter wurde mit 25 Sekunden Rückstand Remco Evenepoel. Felix Gall erreichte mit 2:38 Minuten Rückstand als Zehnter das Ziel.

Pogacar liegt in der Gesamtwertung im Gelben Trikot nun 1:06 Minuten vor Evenepoel und 1:14 Minuten vor Vingegaard. Der Däne vergoss im Interview nach seinem Erfolg Tränen. „Es ist sehr emotional für mich. So zurück zu kommen …“, sagte Vingegaard, der nach einem schweren Sturz im April nicht nur um seinen Tour-Start, sondern um seine Karriere gebangt hatte. „Ich bin einfach glücklich, hier zu sein. Es bedeutet mir viel, hier zu gewinnen“, meinte der Visma-Profi.

Vor allem die letzten 50 Kilometer der Etappe hatten es mit vier Bergwertungen – darunter eine der Kategorie eins – in sich. Pogacars UAE-Team hielt das Tempo den ganzen Tag hoch und ließ die Ausreißer nie mehr als drei Minuten weg. Der Top-Favorit wollte ein Zeichen setzen und attackierte schließlich solo. Er fuhr auf Vingegaard und Co. einen Vorsprung von über 30 Sekunden heraus.

Doch der Däne erholte sich und schloss 17 Kilometer vor dem Ziel an der vorletzten Bergwertung wieder zu Pogacar auf. Das Duo machte sich den Etappensieg im Skigebiet Le Lioran dann untereinander aus. Für Vingegaard war der Erfolg auch eine kleine Genugtuung, hatte Pogacar am Ruhetag am Montag doch gemeint, sein Rivale hänge nur an seinem Hinterrad.

Gall konnte Tempo nicht halten

Gall konnte das Tempo der Spitze nicht mitgehen. Der Osttiroler kam noch hinter dem im Finish bei einer Abfahrt gestürzten Primoz Roglic (4.) oder Adam Yates (7.) als Solofahrer ins Ziel. In der Gesamtwertung hat der Achte des Vorjahres als 13. nun 8:58 Minuten Rückstand auf Pogacar. Auf die Top-Zehn fehlen Gall knapp eineinhalb Minuten.

Nach dem Klettertest im Herzen Frankreichs sind am Donnerstag wieder die Sprinter gefragt. In Villeneuve-sur-Lot wäre alles andere als ein Zielsprint eine Überraschung.

(APA)/Bild: Imago