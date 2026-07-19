Vingegaard muss bei Tour de France nach Sturz aufgeben

Für den zweifachen Sieger Jonas Vingegaard ist die diesjährige Tour de France nach einem Sturz beendet. Der bisherige Gesamtzweite kam am Sonntag auf der 15. Etappe rund 20 km vor dem Ziel in einem Kreisverkehr zu Fall. Bandagiert am rechten Arm und an der Schulter stieg der Däne in einen Rettungswagen. Der Visma-Kapitän war auch heuer der große Rivale von Tadej Pogacar. Der Slowene kam hinter Remco Evenepoel als Zweiter ins Ziel, der Belgier ist nun sein erster Verfolger.

Vingegaard lag in der Gesamtwertung 4:30 Minuten hinter dem überlegenen Spitzenreiter Pogacar und war damit auf Kurs Richtung Podium in Paris. Der Däne hatte die Frankreich-Rundfahrt 2022 und 2023 gewonnen, in den vergangenen beiden Jahren belegte er den zweiten Gesamtrang. Heuer wollte er Pogacar den Sieg wieder streitig machen, nachdem er bereits den Giro d’Italia gewonnen hatte.

Vingegaard als Erster am Boden

Der Sturz ereignete sich auf dem Weg zum Schlussanstieg zum Plateau de Solaison. Vingegaard kam bei hohem Tempo als Erster zu Fall, neben seinem Teamkollegen Sepp Kuss stürzten daraufhin auch Pogacars Teamkollege Felix Großschartner und mit Isaac del Toro einen weiteren UAE-Profi. Der Österreicher und der Mexikaner konnten aber weiterfahren, während Vingegaard mit offenbar starken Schmerzen im rechten Arm und der Schulter sitzen blieb.

Der Sturz führte vorübergehend zu einer Verlangsamung. Das Hauptfeld um den Träger des Gelben Trikots reduzierte zunächst das Tempo, bevor es die Fahrt wieder aufnahm. Den Tagessieg auf der ersten Bergetappe in den Alpen holte sich schließlich Evenepoel. Auf dem Plateau de Solaison bezwang der Red-Bull-Profi Pogacar und Del Toro im Sprint. Im Gesamtklassement ist der Vorsprung von Pogacar auf den ersten Verfolger nun auf fünf Minuten angewachsen. Zweiter ist nun Evenepoel, Dritter eine weitere knappe Minute dahinter Del Toro. Großschartner reiht sich als 33. im Gesamtklassement ein, die Etappe beendete der Oberösterreicher auf dem 31. Platz.

Am Montag steht der zweite Ruhetag an, am Dienstag wartet auf die Profis das einzige Einzelzeitfahren bei der diesjährigen Tour. Knapp 26 km zwischen Evian-Les-Bains und Thonon-Les-Bains am Ufer des Genfersees stehen auf dem Programm.