Vingegaard verliert nach Sturz Gelbes Trikot bei Paris-Nizza

Topfavorit Jonas Vingegaard ist auf der fünften Etappe der Rad-Fernfahrt Paris-Nizza gestürzt und hat das Gelbe Trikot des Gesamtführenden verloren.

Der Däne büßte am Donnerstag auf dem knackigen Schlussanstieg zur Côte-Saint-André über 1,7 Kilometer mit durchschnittlich 10,8 Prozent Steigung 26 Sekunden auf den französischen Tagessieger Lenny Martinez ein. Im Ziel war zu sehen, wie Vingegaard über Schmerzen am Handgelenk klagte, zudem hatte er eine Platzwunde an der Lippe.

Neuer Gesamterster ist nun Vingegaards Visma-Teamkollege Matteo Jorgenson. Der US-Amerikaner liegt 22 Sekunden vor dem zweifachen Tour-de-France-Champion und 36 Sekunden vor dem Deutschen Florian Lipowitz vom Team Red Bull Bora hansgrohe.

Der Tiroler Felix Gall kam mit 35 Sekunden Rückstand als 18. ins Ziel. In der Gesamtwertung verbesserte er sich um zwei Plätze auf Rang 21 (+3:14 Min.).

(APA/dpa) / Artikelbild: Imago