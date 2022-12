Vinicius und Rodrygo als Vorbild: Real vor Verpflichtung von Brasilien-Juwel

Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, steht Real Madrid unmittelbar vor der Verpflichtung des brasilianischen Supertalents Endrick.

Demnach haben die „Königlichen“ mehrere Topklubs, unter anderem PSG und Chelsea, im Rennen um den 16-Jährigen ausgestochen.

Real ist offenbar bereit, ein Gesamtpaket von etwa 72 Millionen Euro für den Teenager von Palmeiras hinzublättern. Endrick erzielte in der brasilianischen Serie A in sieben Spielen drei Tore und einen Assist und gilt als das nächste große Sturmtalent Brasiliens.

Für Real wäre Endrick nicht die erste teure Verpflichtung aus Brasilien. 2018 bezahlten die Madrilenen 45 Millionen Euro für Vinicius Junior, ein Jahr später investierte man die gleiche Summe in Rodrygo. Beide Offensivspieler erwiesen sich als Glücksgriffe und sind zu Leistungsträgern herangewachsen. Endrick könnte in Zukunft die Mittelstürmer-Rolle von Weltfußballer Karim Benzema übernehmen.

▫️ Package worth more than €70m;

▫️ Personal terms agreed with player;

▫️ Contracts/documents discussed;

▫️ Plan to seal the deal soon.

Real Madrid are closing in on Endrick deal as revealed yesterday, matter of final steps ⚪️🇧🇷 #Endrick

