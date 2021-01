Violettes Lazarett: Verletzungssorgen bei der Wiener Austria

via

Am 23. Jänner startet der FK Austria Wien mit einem Auswärtsspiel bei der SV Ried in die neue Frühjahrssaison. Welche Elf Trainer Peter Stöger dann auf den Platz schicken wird, ist derzeit noch völlig offen. Wie die “Krone” berichtet, hat der FAK aktuell mit Verletzungssorgen zu kämpfen.

Mit Alon Turgeman, Christoph Monschein und Bright Edomwonyi können drei angeschlagene Stürmer derzeit nicht am Teamtraining teilnehmen, dazu kommen die Innenverteidiger Michael Madl und Jarjue sowie die Flügelspieler Manprit Sarkaria, Patrick Wimmer und Max Sax. Vesel Demaku macht nach seiner Operation an der Schulter zumindest einiges mit, darf aber noch nicht in die Zweikämpfe.

