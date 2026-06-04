Visum-Entscheidung um Schweiz-Star Embolo gefallen

Breel Embolo und die Schweizer Nationalmannschaft haben am Donnerstagabend aufatmen können.

Das Visum des Stürmers wurde von den US-Behörden bewilligt, wie der Schweizer Verband mitteilte. Der 29-Jährige werde am Freitag zur Fußball-WM in die Vereinigten Staaten reisen und dort mit einigen Tagen Verspätung zum Team stoßen, hieß es weiters. Seit dem Abflug der Mannschaft nach Kalifornien am Dienstag hatte Embolo in der Schweiz ausharren müssen.

Seine elektronische Reisegenehmigung (ESTA) war kurz vor der Abreise ungültig geworden, weshalb ihm die Einreise in die USA zunächst verwehrt blieb. Der Stürmer der AS Monaco hatte daraufhin am Mittwoch bei der US-Botschaft in Bern einen dringlichen Visumantrag eingereicht. Embolo legte die geforderten Unterlagen vor, darunter auch Dokumente zu einer Verurteilung aus dem Jahr 2018.

(APA)/Bild: Imago