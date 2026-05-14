Vizeweltmeister Frankreich mit Kader ohne Überraschungen

Frankreichs Kader für die Fußball-WM weist keine Überraschungen auf. Nationalcoach Didier Deschamps präsentierte den 26-köpfigen Kader am Donnerstag live im französischen Fernsehen – nüchtern und ruhig, wie man es vom Weltmeister von 1998 (als Spieler) und 2018 (als Coach) gewohnt ist.

Überraschungen waren keine zu erwarten und gab es auch keine. Angeführt wird das Aufgebot von der überragenden Offensive mit Kylian Mbappé, Weltfußballer Ousmane Dembélé und Michael Olise. Dennoch fehlen bekannte Namen wie Camavinga, Kolo Muani, Coman und Nkunku im qualitativ hochwertigen Kader der Franzosen.

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Mit Désiré Doué, Rayan Cherki und Maghnes Akliouche sind im französischen Angriff weitere Hochkaräter dabei. Einziger Neuling in der Équipe Tricolore ist Lens-Torhüter Robin Risser. Frankreich ist aktuell die Nummer eins der FIFA-Weltrangliste und trifft in der Gruppe I auf Senegal, den Irak und Norwegen. Der Mitfavorit will nach 1998 und 2018 seinen dritten WM-Titel holen. Vor vier Jahren scheiterten die Franzosen im Finale im Elfmeterschießen an Argentinien.

(APA)/Bild: Imago