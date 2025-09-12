Vizeweltmeisterin vor WM-Start suspendiert

Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hat die äthiopische Vizeweltmeisterin Diribe Welteji kurz vor Beginn der Leichtathletik-WM vorläufig suspendiert. Die 23-Jährige darf bei den Titelkämpfen in Tokio wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen Anti-Doping-Bestimmungen nicht wie geplant über 1500 m und 800 m an den Start gehen. Das gab der CAS am Freitag bekannt.

Welteji steht im Verdacht, eine Dopingkontrolle außerhalb des Wettkampfs ohne Angabe von Gründen verweigert zu haben. Äthiopiens Nationale Anti-Doping-Behörde hatte am 21. Mai ein Verfahren eingeleitet, die Mittelstrecklerin jedoch am 12. August freigesprochen. Daraufhin legte der Weltverband World Athletics Berufung beim CAS ein – mit Erfolg.

Welteji war 2023 in Budapest hinter der kenianischen Weltrekordlerin Faith Kipyegon zu Silber über 1500 m gelaufen. Im vergangenen Winter gewann sie ebenfalls Silber bei der Hallen-WM in Nanjing.