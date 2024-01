Vlhova führt im Flachau-Nachtslalom – Liensberger auf Platz fünf

Der Weltcup-Nachtslalom der Frauen in Flachau läuft wieder einmal auf ein Duell zwischen Petra Vlhova und Mikaela Shiffrin hinaus. Titelverteidigerin Vlhova führt nach dem ersten Durchgang des Highlights in Salzburg sieben Hundertstelsekunden vor Rekordsiegerin Shiffrin. Die drittplatzierte Schwedin Anna Swenn Larsson war bereits 0,52 Sekunden zurück. Als beste Österreicherin fuhr Katharina Liensberger bei einem ihrer Lieblingsrennen auf den fünften Zwischenrang (+1,05).

Die vor heimischer Kulisse ebenfalls mit hohen Erwartungen angetretenen Katharina Gallhuber und Katharina Huber schieden nach Fahrfehlern im ersten Lauf aus. Gallhuber fädelte im Mittelteil ein, Huber verpasste aus der Balance gebracht ein Tor. Zweitbeste Österreicherin war Katharina Truppe, die mit 1,90 Sekunden Rückstand auf Vlhova von außerhalb der Top 12 in die Entscheidung (20.45 Uhr/live ORF 1) ging.

Vlhova und Shiffrin haben alle sechs bisherigen Saisonslaloms gewonnen – drei die Slowakin, drei die US-Amerikanerin. Shiffrins Vorbereitung auf das höchstdotierte Frauen-Rennen im Weltcup, das sie bisher viermal gewonnen hat, war allerdings eine turbulente. Die 28-Jährige war am Samstag zu ihrem in der Wengen-Abfahrt verletzten Freund Aleksander Aamodt Kilde ins Spital nach Bern gereist und erst am Sonntagabend nach Österreich zurückgekehrt. Die Speed-Rennen am Wochenende in Zauchensee hatte sie wegen einer leichten Erkrankung ausgelassen.

(APA)/Bild: GEPA