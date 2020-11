Vlhova und Gisin Halbzeitführende in Levi – Liensberger in Lauerstellung

via

Samstagsiegerin Petra Vlhova aus der Slowakei teilt sich im zweiten Weltcup-Slalom der alpinen Skidamen in Levi die Halbzeitführung mit der Schweizerin Michelle Gisin.

Das Duo hat 0,23 Sekunden Vorsprung auf die Schweizerin Wendy Holdener und 0,37 auf die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Beste Österreicherin ist Katharina Liensberger an sechster Stelle (+0,57), Franziska Gritsch folgt auf Platz neun (0,67).

Katharina Truppe (0,93), Chiara Mair (1,01), Katharina Gallhuber (1,39) und Katharina Huber (1,55) lagen nach 30 Läuferinnen ebenfalls noch in den Top 20. Der zweite Durchgang geht an 13.15 Uhr MEZ in Szene.

