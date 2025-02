Voitsberg gegen Bregenz ist abgesagt

Das Duell zwischen dem ASK Voitsberg und Schwarz-Weiß Bregenz in der 17. Runde der 2. Fußball-Liga kann am Freitagabend nicht wie geplant über die Bühne gehen.

Auf eine Vorkommissionierung am Donnerstag folgte die Absage. „In Anbetracht der Wetterlage und auf Basis der niedrigen Temperaturen ist eine Besserung für den morgen geplanten Spieltermin auch nicht abzusehen“, begründete die Bundesliga. Ein Ersatztermin werde „ehestmöglich“ bekanntgegeben.

(APA)/Beitragsbild: GEPA