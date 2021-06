Volle Ränge bei Wimbledon-Finali geplant

via

Die Endspiele im Tennis-Mekka Wimbledon könnten vor vollen Rängen gespielt werden.

Englands Regierung sagte trotz Corona-Pandemie am Montagabend für das Frauen- und Männerfinale des Grand-Slam-Turniers am 10. und 11. Juli ein volles Haus (14.979 Sitze am Centre Court) zu. Die Ausrichter des ab 28. Juni stattfindenden Rasen-Turniers dürfen anfangs mit 50 Prozent der möglichen Stadion-Auslastung planen.

Aufgrund der Pandemie war Wimbledon im Vorjahr zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg abgesagt worden.

