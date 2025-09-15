Volle Star Power am ersten UEFA Champions League Spieltag live bei Sky

Marcel Sabitzer und Borussia Dortmund bei Juventus Turin am Dienstag ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Das Warten hat ein Ende – die Königsklasse ist zurück! In der kommenden Woche dürfen sich Fans zum Start in die neue Saison der UEFA Champions League gleich an drei Tagen auf packende Duelle der europäischen Spitzenteams freuen. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag überträgt Sky 17 der 18 Auftaktspiele der Ligaphase exklusiv. Sky Seher:innen erwarten Spannung pur und hochkarätiger Fußball vom ersten Spieltag an!

Der Auftakt der Champions League mit Sky Experte Andreas Herzog und dem Debüt von Jan Age Fjörtoft als Sky Experte am Dienstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Dienstag ist es endlich so weit: Die Königsklasse startet in die neue Saison! Gleich zum Auftakt wartet auf Marcel Sabitzer und Borussia Dortmund eine echte Bewährungsprobe – auswärts bei Juventus Turin. Das letzte Duell der beiden Teams in der UEFA Champions League liegt bereits zehn Jahre zurück. Damals setzten sich die Italiener im Achtelfinale durch. Wer die Begegnung diesmal für sich entscheiden kann, sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Auch für Mbappe, Vinicius Junior & Co. geht es am Dienstag zur Sache – zu Hause gegen Olympique Marseille. Unter Xabi Alonso hat das „Weiße Ballett“ in der Liga bereits Fahrt aufgenommen. Ob das auch in der Königsklasse gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Darüber hinaus empfängt UEFA Europa League-Sieger Tottenham den FC Villarreal in London. Ob die Spurs ihre Rückkehr in die UEFA Champions League erfolgreich gestalten können, sehen Fans live und exklusiv auf Sky Sport Austria 4.

In den weiteren Spielen am Dienstag sehen Sky Kund:innen ab 18:00 Uhr die Partien Athletic Bilbao – FC Arsenal sowie PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise und ab 21:00 Uhr das Match Benfica Lissabon – FK Qarabag. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Zum Auftakt der UEFA Champions League empfängt Sky Anchor Constanze Weiss die Fans gemeinsam mit den Sky Experten Andreas Herzog und Jan Age Fjörtoft, der sein Debut als Sky Experte in der Königsklasse feiert. Wie gewohnt liefert Analyse-Experte Marko Stankovic messerscharfe Analysen zu den Spitzenspielen.

Der UEFA Champions League Mittwoch mit Sky Experte Didi Hamann und Thomas Letsch live bei Sky Sport Austria

Am Mittwochabend startet der FC Liverpool an der Anfield Road gegen Atlético Madrid in die neue Saison der Königsklasse. Der englische Meister musste sich im Vorjahr im Achtelfinale dem späteren Sieger Paris Saint-Germain geschlagen geben. Nach Rekordausgaben auf dem Transfermarkt wollen die Reds die Trophäe in diesem Jahr zurück nach England holen. Ob der erste Schritt dafür schon gegen Diego Simeone und sein Team gelingt, sehen Fans live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Zeitgleich empfängt der amtierende Champion Paris Saint-Germain Atalanta Bergamo. Nach dem ersten Triumph in der vergangenen Saison will Luis Enrique mit seinem Team den Titel verteidigen – und dafür gleich mit einem starken Start in die Ligaphase ein Ausrufezeichen setzen. Dieses Match gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

In den weiteren Spielen am Mittwoch zeigt Sky ab 18:00 Uhr Slavia Prag – Bodø/Glimt und Olympiakos Piräus – FC Pafos, sowie ab 21:00 Uhr Ajax Amsterdam – Inter Mailand. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen am Mittwoch gemeinsam mit Sky Experte Didi Hamann. Ab 20 Uhr komplettiert Red Bull Salzburg-Cheftrainer Thomas Letsch die Runde. Marko Stankovic analysiert den Spieltag als Analyse-Experte.

Der Donnerstag in der UEFA Champions League mit den Sky Experten Lothar Matthäus und Marc Janko live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am dritten Spieltag kommt es in der kommenden Woche zum Wiedersehen mit Kevin De Bruyne: Manchester City und Pep Guardiola empfangen den SSC Napoli auf der Insel. Gelingt dem Belgier bei der Rückkehr zu seinem alten Verein der Dreier – oder behalten die Engländer die Oberhand? Das Match ist live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Ebenfalls in England kommt es zum Duell zwischen Newcastle United und Hansi Flicks Barcelona. Können die Magpies mit Nick Woltemade den spanischen Giganten ärgern – oder erweist sich das Star-Ensemble von Hansi Flick als eine Nummer zu groß? Die Antwort auf diese Frage erhalten Sky Seher:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Außerdem zeigt Sky am Donnerstag ab 18:00 Uhr die Spiele FC Brügge – AS Monaco und FC Kopenhagen – Bayer Leverkusen, sowie ab 21:00 Uhr Eintracht Frankfurt – Galatasaray Istanbul und Sporting Lissabon – Kairat Almaty. Die Original Sky Konferenz läuft auf Sky Sport Austria 1.

Sky Anchor Constanze Weiss führt gemeinsam mit Marc Janko und ab 20 Uhr mit Lothar Matthäus durch den UEFA Champions League Donnerstag. Auch am Donnerstag versorgt Analyse-Experte Marko Stankovic die Fans mit Einblicken in die Spielzüge der Spitzenteams.

Die Sky Live-Spiele des 1. Spieltags der UEFA Champions League Ligaphase:

Die UEFA Champions League am Dienstag

18:00 Uhr

Athletic Bilbao – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 3

PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Juventus Turin – Borussia Dortmund mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Real Madrid – Olympique Marseille live auf Sky Sport Austria 3

Tottenham Hotspur – FC Villareal live auf Sky Sport Austria 4

Benfica Lissabon – FK Qarabag live auf Sky Sport Austria 5

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Andreas Herzog & Jan Age Fjörtoft

Analyse-Experte: Marko Stankovic

Die UEFA Champions League am Mittwoch

18:00 Uhr

Slavia Prag – Bodø/Glimt live auf Sky Sport Austria 3

Olympiakos Piräus – FC Pafoslive auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

FC Liverpool – Atletico Madrid mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Paris Saint-Germain – Atalanta Bergamo live auf Sky Sport Austria 3

Ajax Amsterdam – Inter Mailand live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Martin Konrad

Sky Experte: Didi Hamann

Gast Experte: Thomas Letsch

Analyse-Experte: Marko Stankovic

Die UEFA Champions League am Donnerstag

18:00 Uhr

FC Brügge – AS Monaco live auf Sky Sport Austria 3

FC Kopenhagen – Bayer 04 Leverkusen live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Manchester City – SSC Napoli mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Newcastle United – FC Barcelona live auf Sky Sport Austria 3

Eintracht Frankfurt – Galatasaray Istanbul live auf Sky Sport Austria 4

Sporting Lissabon – Kairat Almaty live auf Sky Sport Austria 5

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Lothar Matthäus & Marc Janko

Analyse-Experte: Marko Stankovic

