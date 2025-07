Der Schlager in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups zwischen Wacker Innsbruck und dem SK Rapid am Tivoli ist restlos ausverkauft. Das gaben die Tiroler am Mittwoch bekannt.

Bereits in den Tagen zuvor war die Nachfrage nach Cuptickets immens. Nun sind auch die letzten verfügbaren Tickets vergriffen. Der ursprünglich geplante Vorverkauf beim Stadion am Donnerstag und Freitag findet somit nicht mehr statt.

(Red.) / Foto: GEPA