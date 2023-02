Vom Ingenieur zum Erfolgstrainer: Benfica-Coach Schmidt zeigt auch in Portugal auf

via

via Sky Sport Austria

Seit Sommer 2022 steht Roger Schmidt an der Seitenlinie beim Traditionsklub Benfica Lissabon. Seit dem Antritt des Ex-Salzburg-Trainers gingen nur zwei Pflichtspiele (von 37 Partien) verloren – diese Zahlen sprechen für sich. Auch in der Gruppenphase der UEFA Champions League konnte sich Benfica in einer Gruppe mit Juventus und Paris St. Germain durchsetzen. Diese Erfolge sind unmittelbar mit dem 55-jährigen Deutschen verbunden.

Die Portugiesen treten heute Abend im Achtelfinal-Hinspiel auswärts bei Club Brügge (ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 – mit dem Sky X-Traumpass die Partie live streamen) an.