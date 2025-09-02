Von Feyenoord: Defensiv-Verstärkung für den SK Sturm

Der SK Sturm Graz hat am Dienstag die Verpflichtung von Jeyland Mitchell vermeldet.

Der Abwehrspieler aus Costa Rica kommt leihweise bis Saisonende von Feyenoord Rotterdam, im Sommer können die Grazer den 20-Jährigen fix verpflichten. Der 20-fache Teamspieler wechselte im Vorjahr zu Feyenoord, wo er es auf neun Pflichtspiele brachte, sieben davon in der Champions League.

Laut Geschäftsführer Sport Michael Parensen kann Mitchell als Innenverteidiger und auch auf der rechten Abwehrseite eingesetzt werden.

Jeyland Mitchell sagt: „Der SK Sturm ist ein großer Klub in Österreich, der auch international immer wieder für Aufsehen gesorgt hat und bekannt dafür ist, auf junge Spieler zu setzen. Ich freue mich sehr darauf, meine Teamkollegen kennenzulernen und darauf zu zeigen, was ich kann.“

(APA)// SK Sturm Graz

Beitragsbild: Imago