Von Herzog bis Wöber: Diese ÖFB-Legionäre spielten im Werder-Dress

Mit dem Transfer von Maximilian Wöber von Premier League-Aufsteiger Leeds United zu Werder Bremen, steht nun der 15. Österreicher bei Werder unter Vertrag. Ein Blick in die Vergangenheit sowie die Gegenwart zeigt: Beim deutschen Bundesligisten fühlen sich österreichische Fußballspieler besonders wohl.

In Bremen trifft der 28-Jährige auf das ÖFB-Trio rund um Werder Kapitän Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll, die aktuell beim Tabellenachten der vergangenen Saison unter Vertrag stehen. Dass man in Bremen mit österreichischen Kickern eine Freude hat, ist nicht erst seit ein paar Jahren bekannt. So wechselte Bruno Pezzey im Sommer 1983 von Eintracht Frankfurt zu den Werderanern und bestritt insgesamt 139 Spiele für die Norddeutschen. Andreas Herzog gewann in Bremen die deutsche Meisterschaft und den Pokal, bevor er den Sprung zum großen FC Bayern wagte. ÖFB-Spieler wie Sebastian Prödl und Zlatko Junuzovic wurden in der freien Hansestadt zu Führungsspielern.

Insgesamt waren es bisher 14 Österreicher, die in der Vergangenheit das Trikot von Werder überstreiften. Hier ein Überblick über die ÖFB-Legionäre in der Geschichte von Werder Bremen.

Fotos: IMAGO