Von La Liga-Absteiger: Ajax präsentiert neuen Trainer

Erst Champions League und der Abstieg mit dem FC Girona – nun der Aufstieg zum Rekordmeister der Niederlande: Der Spanier Míchel wird neuer Trainer von Ajax Amsterdam.

Der frühere Europapokalsieger gab am Dienstagabend die Verpflichtung des 50-Jährigen bekannt, der sich in der vergangenen Woche nach fünf Jahren aus Girona verabschiedet hatte.

Bei Ajax folgt Míchel auf seinen Landsmann Óscar García, der im März vom Reserve- zum Cheftrainer aufgestiegen war. Mehr als der enttäuschende fünfte Platz war für den erfolgsverwöhnten Klub aber nicht mehr drin.

Míchel, der einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben hat, ist seit dem Weggang von Erik ten Hag zu Manchester United im Sommer 2022 nach dem bislang letzten Meistertitel der achte Trainer, der sich bei Ajax versuchen darf.

In Katalonien leistete Míchel lange Zeit überragende Arbeit, stieg mit Girona 2022 auf und erreichte zwei Jahre später als Sensations-Dritter die Königsklasse. Es folgte der Absturz über Platz 16 auf Rang 19 und damit in die zweite Liga für das Team, zu dem in der abgelaufenen Saison zeitweise auch Torwart Marc-André ter Stegen gehörte.

(SID)/Bild: Imago