Von Rapid zur Austria! Wenninger vor brisantem Wechsel

Brisanter Wechsel im österreichischen Frauen-Fußball: Carina Wenninger, erst im Februar beim SK Rapid als Aushängeschild der Frauen-Mannschaft vorgestellt, wechselt wohl zum Erzrivalen Austria Wien. Das berichtet Sport Business am Dienstag. Der Abgang von Rapid ist bereits bestätigt.

Grund für den Wechsel soll die Spielklasse sein. Während Rapid nach der Neugründung in der dritthöchsten Liga (Wiener Landesliga) spielt, spielen die Veilchen in der Frauen-Bundesliga. „Vor wenigen Tagen informierte die 33-jährige, seit letztem Jahr in der Abteilung Frauenfußball in der Direktion Sport des ÖFB in der Position ‚Ligen Management der Frauen Bundesliga‘ tätig, dass sie künftig wieder in einer höheren Spielklasse kicken möchte und daher für das in der Wiener Landesliga antretende grün-weiße Frauenteam nicht mehr zur Verfügung stehen wird“, so das Statement der Hütteldorfer, die den Abgang bestätigen.

Wenninger legt auch ÖFB-Rolle zurück

Laut Sport Business soll Wenninger auch das Engagement beim ÖFB zurücklegen. Die Ausübung dieser Tätigkeit soll neben der Beschäftigung bei einem Erstligisten nicht mehr möglich sein. Neben der Wiener Austria war auch Österreichs Serienmeister St. Pölten um die Ex-Nationalspielerin bemüht. Gespräche wurden zwar geführt, Wenninger soll sich jedoch für die Austria entschieden haben.

(Red.) / Bild: GEPA