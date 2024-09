Am kommenden Samstag gastiert der SK Rapid in der 6. Bundesliga-Runde beim Wolfsberger AC. Für WAC-Trainer Dietmar Kühbauer ist das Spiel gegen den Ex-Klub in vielerlei Hinsicht ein spezielles Aufeinandertreffen. Denn der einstige Rapid-Coach verbindet mit Auftritten im Lavanttal eine besonders schöne, aber auch eine besonders schmerzhafte Erinnerung.

Gleich doppelten Grund zur Freude hatte Kühbauer als Rapid-Trainer am 4. April 2021 im Auswärtsspiel bei den Wolfsbergern. An seinem 50. Geburtstag fertigten die Hütteldorfer in der Meistergruppe den WAC mit einer 8:1-Torgala ab und machten Kühbauer damit das wohl schönste Geschenk zum Ehrentag.

Kühbauer: „Das ist unglaublich schön“

Triplepacker Taxiarchis Fountas, Ercan Kara, Maximilian Ullmann, Yusuf Demir und zwei Eigentore von Jonathan Scherzer bescherten Kühbauer nicht nur das perfekte Geschenk zum runden Geburtstag, sondern zugleich auch den höchsten Bundesligasieg seiner Trainerlaufbahn.

„Es ist wunderbar. Wenn man 50 Jahre wird, so ein Geschenk zu bekommen, ist unglaublich schön. Die Burschen haben nicht aufgehört nach dem 3:1, 4:1. Wir haben die ersten Minuten ein tolles Spiel gemacht und haben genau gewusst, dass wir, wenn wir mit dem Ausschluss ein drittes Tor schießen, dass für uns die Sache erledigt ist“, sagte Kühbauer nach dem Spiel im Sky-Interview.

HIGHLIGHTS | Wolfsberger AC – SK Rapid 1:8

Nur drei Monate später: Kühbauer nach Pleite beim WAC entlassen

Dass es im Fußballgeschäft extrem schnell gehen kann, zeigt das Duell beider Mannschaften nur wenige Monate später. Am 7. November 2021 erlebte Kühbauer an gleicher Stelle eine seiner bittersten Niederlagen als Rapid-Coach.

Die Grün-Weißen unterlagen an jenem Tag den Wolfsbergern deutlich mit 1:4. Adis Jasic, David Gugganig, Cheikouh Dieng und Eliel Peretz sorgten für einen klaren Sieg der Dutt-Elf, Emanuel Aiwu konnte für Rapid zwischenzeitlich nur verkürzen.

Für Kühbauer war es zugleich das letzte Spiel als Trainer der Hütteldorfer. Wenige Tage nach der Niederlage wurde der 50-Jährige entlassen und durch Ferdinand Feldhofer ersetzt.

HIGHLIGHTS | Wolfsberger AC – SK Rapid 4:1

Im Sky-Interview nach dem Spiel fand Kühbauer deutliche Worte und sprach von einer „Qual von der ersten bis zur 90. Minute“.

VIDEO: Kühbauers letztes Interview als Rapid-Trainer

(Red.)/Bild: GEPA