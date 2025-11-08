Vor 1000. Spiel und Liverpool-Kracher: Guardiola vermisst Klopp
Pep Guardiola steht vor seinem 1000. Spiel als Trainer. Der Gegner: FC Liverpool. Da kommt Wehmut auf: Der Coach von Manchester City denkt an große Spiele gegen die Reds unter Jürgen Klopp zurück.
Vor seinem 1000. Spiel als Trainer fühlt Pep Guardiola auch die Sehnsucht nach seinem deutschen ehemaligen Erzrivalen Jürgen Klopp.
„Ich vermisse ihn“, sagte der spanische Starcoach. Dass Guardiola sein großes Jubiläumsmatch am Sonntag gegen den FC Liverpool (um 17:30 live auf Sky Sport Premier League – mit Sky Stream dabei sein) macht, hätten sich auch Drehbuchschreiber kaum besser ausdenken können.
Unter Guardiola als Trainer von Manchester City und Klopp zu seiner Zeit als Coach der Liverpooler wurde das Duell zu einem Klassiker in der Premier League. „Wenn ich einen Gegner auswählen müsste, wäre das der beste“, sagte der Spanier in der Pressekonferenz vor der Partie.