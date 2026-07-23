Chelsea-Star Alejandro Garnacho steht vor einem Wechsel zu Aston Villa. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, gibt es eine vollständige Einigung zwischen den Klubs bezüglich eines Leih-Geschäfts. Unter bestimmten Voraussetzungen könnte jedoch auch eine Kaufpflicht für den Argentinier greifen.

Villa-Trainer Unai Emery soll in vorderster Front um Garnacho gebuhlt haben und bekommt seinen Willen nun voraussichtlich. Laut dem Bericht ist der obligatorische Medizincheck für den 22-jährigen Linksaußenspieler bereits angesetzt.

In der vergangenen Spielzeit machte Garnacho 43 Partien für den FC Chelsea, wobei er acht Treffer erzielte und vier weitere Tore vorbereitete.