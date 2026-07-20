Vor Abschluss: Salzburg verleiht Offensivspieler in die Niederlande

Der FC Red Bull Salzburg gibt einen Offensivspieler ab. Clement Bischoff wechselt leihweise zu NEC Nijmegen in die Niederlande.

Das niederländische Portal socccernews.nl berichtete zuerst von der Leihe, Sky kann bestätigen, dass der Deal kurz vor dem Abschluss steht. Vor allem NEC-Trainer Dick Schreuder hat sich intensiv um die Dienste des dänischen U21-Teamspielers bemüht. In Nijmegen hat Bischoff die Chance auf Einsätze in der UEFA Champions League: Durch den sensationellen dritten Platz in der vergangenen Eredivisie-Saison steigt der Klub in der dritten Qualifikationsrunde der Königsklasse ein.

Bischoff wechselte erst im Sommer 2026 von Bröndby IF zu Salzburg. Für die Mozartstädter erzielte der 20-Jährige in 24 Pflichtspieleinsätzen zwei Tore, ebenso gelangen ihm fünf Vorlagen.