Vor Bayern-Duell: Verletzungsschock für Barca

Der FC Barcelona musste den 4:0-Sieg gegen Athletic Bilbao teuer bezahlen. Zwei Verletzungen trüben nämlich den klaren Erfolg.

Youngster Gavi wurde in der 34. Minute aufgrund einer Leistenverletzung ausgewechselt. In der Schlussphase wurde dann Torschütze Sergi Roberto vom Platz gefahren, nachdem er sich bei einer Grätsche an der Schulter verletzt hatte.

Roberto wird unter Tränen vom Platz abtransportiert. Die Diagnose: Ausgekugelte Schulter. Der spanische Rechtsverteidiger wird der „Blaugrana für unbestimmte Zeit fehlen.

Das Fehlen der zwei Leistungsträger kommt zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt. Am Mittwoch (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) trifft die Mannschaft von Trainer Xavi in der Champions League auf den FC Bayern. Will Barca die Chance auf ein Weiterkommen wahren, müssen drei Punkte her.

Bild: Imago