Vor Bundesliga-Auftakt: Semlic kritisiert Rasen-Belastung des Tivoli

Philipp Semlic hat die Stadionsituation in Tirol kurz vor dem Saisonstart scharf kritisiert. Die WSG Tirol teilt sich das Stadion mit dem Zweitligisten Wacker Innsbruck, was den Rasen laut dem WSG-Trainer schade.

„Für mich ist es eine Katastrophe, unprofessionell“, sagte der Trainer der WSG Tirol am Donnerstag über die Tatsache, dass am Vortag des Auftaktspiels seines Teams in der Fußball-Bundesliga am Samstag (17.00 Uhr) gegen Sturm Graz Zweitliga-Aufsteiger Wacker Innsbruck zu einem Pflichtspiel im Tivoli Stadion Tirol antritt. Die Rasenqualität dort sei laut Semlic ohnehin „eine Katastrophe“.

Semlic befand es für „sehr peinlich für ganz Fußball-Tirol“, dass man es nicht hinbekomme, einen Spiel-Rahmenterminplan zu schaffen, in dem die beiden Clubs an unterschiedlichen Wochenenden Heim- und Auswärtsspiele austragen würden. Der FC Wacker startet in seinem Heimstadion am Freitag (18.30 Uhr) gegen Schwarz-Weiß Bregenz in die neue Saison. Innsbruck dient der WSG noch bis zur 2027 geplanten Fertigstellung der eigenen, bundesliga-tauglich adaptierten Heimstätte in Wattens als Ausweichquartier.