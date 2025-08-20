Vor Bundesliga-Auftakt: So steht es um Bayern-Star Laimer

Gute Nachrichten für den FC Bayern vor dem „Flutlicht-Freitag“ bei Sky Sport!

Der beim Supercup angeschlagen ausgewechselte Konrad Laimer ist nach Informationen von Sky Sport einsatzbereit für den Bundesliga-Auftakt in der Allianz Arena gegen RB Leipzig (Der „Flutlicht-Freitag“ immer ab 19:30 bis 23:15 Uhr live auf Sky Sport – streame mit Sky X)!

Laimer & Kane zurück im Bayern-Training

Am Mittwoch konnte Laimer wieder mit dem Team trainieren – ebenso wie Superstar Harry Kane, der sich am Montag und Dienstag rausnahm, um die Belastung nach der kurzen, aber sehr intensiven Vorbereitung zu steuern.

Trainer Vincent Kompany wird aller Voraussicht nach auf dieselbe Elf setzen, die den VfB Stuttgart am vergangenen Samstag mit 2:1 bezwang.

Wieder in den Kader rücken könnte zudem noch Aleksandar Pavlovic. Der Mittelfeldspieler trainiert seit Wochenbeginn wieder mit der Mannschaft von Kompany. Pavlovic hatte sich Anfang des Monats im Training eine Fraktur der Augenhöhle zugezogen. Im Training trägt der 21-Jährige deshalb aktuell noch eine Maske.

(Kerry Hau – skysport.de)

Bild: Imago