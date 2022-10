Vor BVB-Duell: Guardiola verrät, warum Haaland bei City topfit ist

Erling Haaland ist aktuell wahrscheinlich der beste Kicker des Planeten – zumindest aber einer der treffsichersten. Grund dafür ist auch seine starke Physis. City-Trainer Pep Guardiola lobt die medizinische Abteilung und seinen Top-Stürmer.

Erling Haaland jubelte jahrelang vor der Südtribüne über seine unzähligen Tore. Heute kehrt Europas Tormaschine (21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 – mit dem Sky-X-Traumpass das Spiel live streamen) nach Dortmund zurück – jubeln will der Norweger diesmal jedoch vor den Fans der Skyblues. Die Chance bekommt der 22-Jährige, weil er topfit und gesund ist.

City-Coach Pep Guardiola weiß, bei wem er sich dafür bedanken kann: „Dank unserer großartigen Physios und Ärzte ist er gesund und kann alle drei bis vier Tage spielen“, lobt der ehemalige Bayern-Trainer die medizinische Abteilung von Manchester City und ist froh, dass Haaland regelmäßig auflaufen kann.

Ein Blick zurück in die jüngste Vergangenheit hätte ihn fast daran zweifeln lassen können: „In Dortmund war er in der letzten Saison oft verletzt“, sagt der 51-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Duell.

Der BVB hatte in der letzten Saison tatsächlich mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen: „Die große Zahl von Verletzungen hat uns in diesem Jahr natürlich sehr beschäftigt. Im Wissen, dass jeder Fall individuell zu betrachten ist, versuchen wir dennoch, Muster zu erkennen, befinden uns fachübergreifend inmitten der Analyse und werden anschließend Ableitungen treffen“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl noch im März.

Erling Haaland hatte in der letzten Saison mehrere Spiele der Schwarz-Gelben verpasst – unter anderem wegen Problemen im Hüftbeuger und muskulären Beschwerden. Haaland war in 16 Spielen zum Zuschauen verdammt.

Haaland erzielte 22 Tore für ManCity

Aktuell denkt der Stürmer nicht an Verletzungen – eher ans Toreschießen! In 15 Einsätzen für City erzielte der Stürmer sagenhafte 22 Tore. Lob gibt es vom spanischen Coach: „Was vielleicht so überraschend ist, ist, wie gut er sich in engen Räumen bewegt. Die Leute sagen, er ist eine Maschine auf die lange Strecke, er kann 20, 30 Meter mit Tempo machen. Ja, das kann er mit seiner natürlichen Gabe.“ Haaland bewege sich aber auch „im engen Raum unglaublich gut“.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago