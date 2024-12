Vor CL-Duellen: PSG patzt in Auxerre – Lille siegt

Paris Saint-Germain hat vor dem wichtigen Champions-League-Gastspiel am Dienstag in Salzburg (ab 20 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame mit dem Sky X-Traumpass) in der französischen Fußball-Meisterschaft Punkte liegengelassen.

Beim Achten Auxerre spielte der Tabellenführer nur 0:0. Die Chancenverwertung passte nicht. Lille feierte einen 3:1-Heimsieg gegen Brest. Torjäger Jonathan David (7./Elfmeter, 69.) und Hakon Haraldsson (44.) trafen für die „Doggen“, die am Mittwoch in der Königsklasse Österreichs Meister Sturm Graz empfangen.

PSG (14 Spiele) führt die Ligue 1 vorerst acht Punkte vor dem punktegleichen Trio Marseille, Monaco (beide 13) und Lille (14) an. In der Champions League ist PSG (25.) mit nur vier Zählern unter Zugzwang. Lille (12) hat zehn Punkte am Konto.

(APA) / Artikelbild: Imago