Vor CL-Spiel: Neuer nicht im Abschlusstraining dabei

Bayern Münchens Torhüter Manuel Neuer wird auch im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch bei Inter Mailand ausfallen. Der 39-Jährige fehlte beim Abschlusstraining des Rekordmeisters am Dienstag. Zuletzt hatte es leise Hoffnung gegeben, dass Neuer nach seinem Muskelfaserriss in der Wade rechtzeitig fit werden könnte. Der Kapitän wird in San Siro erneut von Jonas Urbig (21) vertreten.

Trainer Vincent Kompany muss in Mailand neben Neuer auf Jamal Musiala, Dayot Upamecano, Hiroki Ito und Alphonso Davies verzichten. Aleksandar Pavlovic und Kingsley Coman hatten am Samstag beim 2:2 in der Liga gegen Dortmund schon ihr Comeback gefeiert. Der leicht angeschlagene Min-Jae Kim steht ebenfalls zur Verfügung. Der Südkoreaner war bei der Einheit an der Säbener Straße vor dem Abflug am späten Dienstagnachmittag in die norditalienische Metropole dabei.

Das Hinspiel in München hatten die Bayern 1:2 verloren und stehen deshalb in San Siro unter Druck. Den einzigen Treffer hatte Thomas Müller erzielt. Der Routinier, der beim FC Bayern am Saisonende keinen neuen Vertrag mehr erhält, steht bei Inter vor seinem 163. Spiel in der Champions League. Der 35-Jährige würde mit Superstar Lionel Messi gleichziehen. Mehr Auftritte in der Königsklasse als Messi und Müller haben nur Iker Casillas (177) und Cristiano Ronaldo (183) absolviert.

(SID) Foto: Imago