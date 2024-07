Vor Cup-Auftakt: Sturm verliert letzten Test gegen Porto

Der SK Sturm Graz musste am Dienstagabend gegen den FC Porto eine Testspielniederlage einstecken. Die „Blackies“ verloren gegen den 30-fachen portugiesischen Meister in der Merkur-Arena mit 0:2. Die Treffer für die Gäste erzielten Marko Grujic (33.) und Danny Loader (55.).

Am kommenden Samstag folgt für den amtierenden österreichischen Meister und Cupsieger das erste Pflichtspiel in der Saison 2024/25: Das Team von Trainer Christian Ilzer gastiert in der 1. Runde des ÖFB-Cups beim Kremser SC.

„Unterm Strich war das heute eine verdiente Niederlage. Wir haben aufgezeigt bekommen, dass wir in dieser Phase mit so einem Top-Gegner noch richtig Probleme hatten – in allen Bereichen. Wir hatten keinen Zugriff, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, waren zu passiv in den Duellen und haben dadurch so einer starken Mannschaft zu viel Ballbesitz gegeben. In der zweiten Hälfte war dann unser Ballbesitz besser, wir haben aber die Räume nicht gefunden – das zeigt uns ganz einfach, dass wir noch viel zu tun haben.“, so Sturm-Coach Ilzer.

SK Puntigamer Sturm Graz : Scherpen (46′ Khudyakov) – Johnston (46′ Gazibegovic) – Wüthrich (46′ Malic) – Aiwu (46′ Dante, 86′ Sorg) – Lavalée (46′ Karic) – Geyrhofer (46′ Stankovic) – Bøving (46′ Hierländer) – Horvat (46′ Chukwuani) – Zvonarek (46′ Sarkaria) – Biereth (46′ Grgic, 77′ Kern) – Camara (46′ Włodarczyk)

FC Porto (Startformation): Claudio R. – Joao Mario – Martim Fernandes – David Carmo – Ze Pedro – M. Grujic – Nico – Varela – Ivan Jaime – Goncalo Borges – Loader

(Red./SK Sturm Graz)

Beitragsbild: Imago