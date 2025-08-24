Vor Davis Cup: Fucsovics mit Hartplatz-Titelpremiere

Nur knapp drei Wochen vor dem Davis-Cup-Duell in Debrecen mit Österreich auf Hartplatz hat der Ungar Marton Fucsovics seinen ersten ATP-Titel auf diesem Belag geholt.

Der 33-Jährige besiegte am Samstag (Ortszeit) in Winston-Salem im US-Bundesstaat North-Carolina den Niederländer Botic van de Zandschulp 6:3,7:6(3). Bei seinen beiden davor einzigen Titelgewinnen auf der Tour hatte Fucsovics 2018 in Genf und 2024 in Bukarest jeweils auf Sand triumphiert.

Er schiebt sich damit in der Weltrangliste in die Top 60 knapp hinter seinem Landsmann Fabian Maroszan, ebenfalls für das Heim-Duell am 12./13. September mit Österreich nominiert. ÖTV-Führungsspieler Filip Misolic steht knapp in den Top 100, er hatte in Winston-Salem wie auch der ebenso für die Einzel-Matches gegen Ungarn erwartete Sebastian Ofner sein Auftakt-Match in Winston-Salem verloren.

(APA) / Artikelbild: Imago