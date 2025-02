Vor drei Jahren: Lochoshvili rettet Teigl das Leben

Throwback: Heute vor drei Jahren rettete Luka Lochoshvili seinem Gegenspieler Georg Teigl wohl das Leben.

Es war eine der unschöneren Szenen der vergangenen Jahre in der ADMIRAL Bundesliga. In den Schlussmiuten der Partie zwischen der Wiener Austria und dem Wolfsberger AC wurde Georg Teigl von Nikolas Veratschnig unglücklich mit dem Knie am Kopf erwischt. Der Veilchen-Profi war sofort bewusstlos. WAC-Verteidiger Lochoshvili reagierte geistesgegenwärtig und leistete sofort erste Hilfe – und rettete ihm damit wohl das Leben.

Lochoshvili über Teigl-Aktion: „Habe seine Zunge in letzter Sekunde rausgezogen“

Kurze Zeit später war Teigl wieder bei Bewusstsein und konnte das Spielfeld mit Unterstützung der Sanitäter auf den Beinen verlassen. Der Ex-Austria-Profi erlitt bei dem Zusammenstoß eine Schädelfraktur, einen Jochbogenbruch und einen Kieferbruch. Insgesamt 161 Tage musste Teigl mit der Verletzung pausieren und verpasste 15 Spiele. Erst im August 2022 – und damit in der neuen Spielzeit – gab der heute 34-Jährige sein Comeback für die Veilchen. Den Verteilerkreis verließ Teigl im Sommer darauf für die Admira. Mittlerweile kickt der Defensivspieler beim SC Sommerein in der 1. Klasse Ost in Niederösterreich.

Austria-Spieler umarmen Lochoshvili nach dem Spiel

Lochoshvili erhält FIFA Fair Play Award

Etwas mehr als ein Jahr nach dem wohl lebensrettenden Eingreifen bei Teigl wurde der Lochoshvili mit dem FIFA Fair Play Award ausgezeichnet. „Das ist nur eine Bestätigung für sein selbstloses Handeln. Ich bin ihm bis heute dankbar“, sagte Austria-Profi Teigl im Sky-Interview über die Auszeichnung für den Georgier.

„Das ist natürlich eine Riesenauszeichnung für mich, ich möchte mich herzlich dafür bedanken. Ich freue mich sehr darüber, aber noch mehr froh bin ich darüber, dass wir das Leben eines Spielers retten konnten. Ich freue mich sehr, dass es ihm gut geht, ich wünsche allen das Beste und vor allem Gesundheit, was das Wichtigste im Leben ist“, reagierte Lochoshvili auf den Award.

Teigl über Lochoshvili: „Bin ihm bis heute dankbar“

Bild: GEPA