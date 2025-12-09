Vor Duell gegen City: Real bangt um Mbappé

Real Madrid bangt vor dem Champions-League-Kracher gegen Manchester City um einen Einsatz von Starstürmer Kylian Mbappé. Der Franzose hatte sich im Ligaspiel gegen Celta Vigo (0:2) den Ringfinger gebrochen und fehlte am Dienstag im Abschlusstraining für die Partie gegen City.

Ein Ausfall Mbappés für die Partie am Mittwoch (21.00 Uhr) wäre vor allem für Trainer Xabi Alonso ein schwerer Schlag. Laut spanischen Medien muss der Baske nach nur zwei Siegen aus den vergangenen sieben Spielen gegen City gewinnen, um seinen Posten zu behalten.

Mbappe unumstrittener Leistungsträger

Mbappé ist in der aktuellen Saison der wohl wichtigste Spieler bei Real, in 21 Pflichtspielen erzielte er bislang 25 Tore. Neben dem 26-Jährigen fehlte auch Eduardo Camavinga im Abschlusstraining. Sicher fehlen werden Alonso gegen City neben ÖFB-Kapitän David Alaba die Verteidiger Éder Militão, Daniel Carvajal, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold und Dean Huijsen.

(SID) / Bild: Imago