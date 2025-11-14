Vor Duell gegen Deutschland: Slowakei schlägt Nordirland und träumt vom WM-Ticket

Die Slowakei darf vor dem Endspiel gegen Deutschland weiter vom direkten WM-Ticket träumen.

Das Team von Trainer Francesco Calzona besiegte Nordirland mit 1:0 (0:0) und ist damit nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze der Quali-Gruppe A zu verdrängen. Im Showdown am Montag gegen Deutschland müssen die Slowaken aber zwingend gewinnen, um noch am DFB-Team vorbeizuziehen. Ansonsten führt der Weg über die Play-offs.

Tomás Bobcek ließ die Slowaken, die zum Auftakt im September überraschend mit 2:0 gegen die DFB-Auswahl gewonnen hatten, auf Vorarbeit des ehemaligen Bundesliga-Spielers László Bénes spät jubeln (90.+1). Zuvor waren die beiden Treffer von Milan Skriniar wegen Abseits (55.) und David Strelec wegen Foulspiel (65.) vom VAR einkassiert worden. Nordirlands Daniel Ballard sah noch die Gelb-Rote Karte (90.+9).

(SID) Foto: Imago