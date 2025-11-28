Vor Duell gegen St. Pauli: Bayern verabschieden Coman

Spitzenreiter Bayern München wird vor dem Bundesliga-Duell gegen den FC St. Pauli seinen ehemaligen Spieler Kingsley Coman offiziell verabschieden. Das teilte der deutsche Rekordmeister vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit. Nach zehn Jahren in München war Coman Mitte August für eine Ablösesumme von bis zu 35 Millionen Euro zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien gewechselt.

Coman lief in 339 Pflichtspielen für den FC Bayern auf, dabei erzielte er 72 Tore und bereitete 71 Treffer vor. In München gewann er neun deutsche Meisterschaften, die Champions League und die Klub-WM. Außerdem triumphierte er dreimal im DFB-Pokal, sechsmal im deutschen Superpokal sowie einmal im europäischen Supercup.

Im vergangenen Sommer folgte dann aber der Abschied in Richtung Wüste. „Am Ende des Transfers gab es Dinge – die ich nicht erwähnen werde -, die die Situation verkomplizierten. Man hat mich nicht aus dem Verein gedrängt, aber mir wurde gesagt, dass der Klub aufgrund seiner finanziellen Lage offen für einen Abschied wäre“, hatte der 29-Jährige Anfang Oktober gegenüber der L’Equipe erklärt: „Ich hatte die Liebe des Trainers, der Fans, einiger Personen aus der Vereinsführung… aber nicht von allen. Es gab einen Teil des Vereins, der wollte, dass ich gehe. Und dieser Teil hat viel Raum in meinem Kopf eingenommen.“

(SID)/Beitragsbild: Imago