Vor Duell mit Schachtar: Rose mit einfühlsamen Worten im Sky-Interview

Gegen Schachtar Donezk, das wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine nach Warschau ausweichen muss, reicht den formstarken Leipzigern am Mittwoch (jetzt live auf Sky Sport Austria 4 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) ein Punkt, um den Einzug in das CL-Achtelfinale perfekt zu machen.

Die besonderen Vorzeichen in der Ukraine ließen vor der Partie auch Trainer Marco Rose nicht kalt. „Es ist schwierig. Wir kommen hier her und dann wird der Krieg wieder präsent. Ich finde es großartig, dass sich die Schachtar-Jungs dafür entschieden haben, trotzdem sportlichen Wettkampf, auch um ein bisschen Normalität in der Heimat zu schaffen, zu tätigen. Für uns geht es ums Weiterkommen, aber wir haben das im Hinterkopf. Ich wünsche allen, dass das bald vorbei ist. Wir alle wünschen uns keinen Krieg“, so Rose im Sky-Interview.