Vor Galatasaray-Spiel: Frankfurt verabschiedet Trapp

Der deutsche Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt beginnt seine Champions-League-Reise mit einem emotionalen Abschied.

Vor dem ersten Heimspiel am Donnerstag gegen Galatasaray Istanbul (ab 20 Uhr live auf Sky – jetzt mit Sky X live dabei sein!) ehrt der Klub seinen langjährigen Kapitän Kevin Trapp. Der ehemalige deutsche Nationaltorhüter war zur neuen Saison zum französischen Erstliga-Aufsteiger Paris FC gewechselt. Den Plan teilten die Frankfurter in den Sozialen Netzwerken mit.

Trapp bestritt während seiner beiden Karrierestationen bei der Eintracht (2012 bis 2015, 2018 bis 2025) 383 Pflichtspiele für den Klub, davon 293 in der Bundesliga – kein Torhüter kam für die Hessen dort häufiger zum Einsatz. 2022 führte er die SGE zudem zum Gewinn der Europa League. Mehr Pflichtspiele insgesamt bestritt als Eintracht-Torhüter nur Oka Nikolov (415).

(SID) / Bild: Imago