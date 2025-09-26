Vor Heimspiel gegen Altach: Verletzungssorgen bei Blau-Weiß Linz

Der SCR Altach will den positiven Saisonstart auswärts gegen Nachzügler Blau-Weiß Linz prolongieren. Die Oberösterreicher plagen vor dem Duell am Samstag (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – holt euch jetzt Sky Stream) Verletzungssorgen.

Die Altacher sind nach sieben Runden überraschend Tabellendritter, derzeit glänzt die Truppe von Fabio Ingolitsch vor allem in der Defensive. „Wir sind aktuell die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren – das zeichnet uns aus“, sagte der Altach-Trainer. Drei Gegentore stehen sechs erzielten Treffern gegenüber, auch aus Linz soll dank einer stabilen Verteidigung wieder Zählbares mitgenommen werden. Ingolitsch weiß aber um die Schwere der Aufgabe.

Die Linzer seien derzeit in keiner einfachen Lage, betonte er, „das macht sie noch gefährlicher“. Ingolitsch muss neben dem gesperrten Mike Bähre etwa vier Wochen auf Lukas Gugganig verzichten. Der Innenverteidiger zog sich beim 1:1 gegen die WSG Tirol kurz nach seiner Einwechslung eine Bänderverletzung zu. „Ein Band ist gerissen, zwei hängen am seidenen Faden“, erklärte der Coach.

Weissman, Briedl und Strauss fallen aus

Auch bei Blau-Weiß sind die Verletzungssorgen groß, bei der Derby-Niederlage gegen den LASK verletzten sich Torjäger Shon Weissman, Alexander Briedl und Fabio Strauss. Während Strauss wieder am Mannschaftstraining teilnehmen konnte, kämpft Weissman noch um seine Verfügbarkeit für Samstag, wie Trainer Mitja Mörec erklärte. Briedl wird beim Tabellenelften ausfallen, genauso wie Außenspieler Anderson, der sich unter der Woche einen Kreuzbandriss zuzog. „Wir können uns ärgern, oder durch diese Rückschläge noch mehr zusammenwachsen. Wir wollen zeigen, dass uns gar nichts aus der Spur bringt“, sagte Mörec.

(APA)

Bild: GEPA