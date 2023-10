Vor Heimturnier: Ofner mit neuem Karrierehoch

Tennisprofi Sebastian Ofner kommt im Karriere-Hoch zum Wiener Stadthallenturnier.

Der 27-Jährige scheint in der am Montag veröffentlichten Weltrangliste auf Rang 44 auf, so gut war der Steirer noch nie platziert. Im Duell mit seinem Erstrunden-Gegner am Abend in Wien war er dennoch Außenseiter, der deutsche Olympiasieger Alexander Zverev verlor im Ranking einen Platz und ist Zehnter. Dominic Thiem rutschte von 86 auf 99 ab, sein Wien-Gegner Stefanos Tsitsipas ist Siebenter.

Österreichs dritter Spieler im Hauptfeld der Erste Bank Open, Filip Misolic, verbesserte sich um zwölf Ränge auf Position 169. Sein Auftaktgegner Cameron Norrie aus Großbritannien liegt weiter auf Platz 18. Drittbester Österreicher im aktuellen Ranking ist Jurij Rodionov auf 103, Dennis Novak machte durch seinen Finaleinzug beim Challenger in Hamburg ein Dutzend Plätze gut und ist 164.

VIDEO-Highlights: Ofner besiegte O’Connell in Tokio

In Führung liegt weiter klar der Serbe Novak Djokovic, bei den Frauen steht die Weißrussin Aryna Sabalenka ganz oben. Beste ÖTV-Spielerin ist die derzeit verletzte Julia Grabher auf Rang 90.

