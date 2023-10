Vor letztem Ligaspiel: Messi äußert sich deutlich zu Barça-Spekulationen

Lionel Messi hat Spekulationen widersprochen, dass er Inter Miami nach Ende der MLS-Saison auf Leihbasis verlassen wird, um möglicherweise zu Ex-Klub FC Barcelona zu wechseln.

Miami hatte die MLS-Playoffs verpasst und bestreitet am Samstag sein letztes Ligaspiel gegen Charlotte. Da Messi aber im November für Argentinien spielen wird, wurde gemunkelt, dass er sich so fithalten möchte.

Auf die Frage, ob er darüber nachdenke, im Dezember zwischen der MLS-Saison 2023 und 2024 für einen anderen Verein zu spielen, sagte Messi: „Nein, Nein. Ich werde trainieren, unser nächstes Spiel bestreiten und versuchen, im November so gut wie möglich hier in der Nationalmannschaft zu sein“, so der Routinier.

Vorbereitung statt Rückkehr im Januar

Und weiter: „Danach werde ich die Feiertage in Argentinien genießen. Es ist das erste Mal, dass ich im Dezember mehr freie Tage haben werde, mit den Feiertagen, in aller Ruhe und mit meinen Leuten. Im Januar werde ich wieder zurückkehren, um die Vorsaison zu beginnen. Ich werde von vorne anfangen und mich wie immer so gut wie möglich vorbereiten.“

(sport.sky.de).

Beitragsbild: Imago.